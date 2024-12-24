Подозрительные переводы в цифровых рублях заблокируют на два дня

С 23 февраля 2025 года банки начнут приостанавливать операции клиентов с цифровыми рублями, если в них обнаружат признаки мошеннических действий. Период охлаждения составит два дня. Об этом идет речь в указании Центробанка.
«При выявлении такой операции банк уведомит клиента о риске обмана и сообщит о возможности подтвердить ее не позднее следующего дня. Если клиент не подтвердит выполнение операции, то средства останутся на его счете цифрового рубля (цифровом кошельке)», — сказано на сайте ЦБ.
Подобный механизм для обычных денежных переводов регулятор запустил 25 июля 2024 года. Недавно мы писали, что банки каждый день блокируют порядка 20 тыс. подозрительных транзакций.
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