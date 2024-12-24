❗ Увеличение доли в уставном капитале из-за его уменьшения не влияет на срок владения для НДФЛ: пример

Если участник выходит из ООО или продает свою долю, то НДФЛ не будет, если он владел ею более 5 лет. И даже если за эти годы произошло увеличение доли без увеличения ее номинальной стоимости, НДФЛ все равно не будет.

Разъяснение дает Минфин в письме от 18.11.2024 № 03-04-06/114208.

Ситуация такая: из ООО вышел участник, его доля перешла ООО. Потом ее погасили. В итоге доли других участников увеличились, но их номинал остался прежним.

Затем другой учредитель продает свою долю, которой он владел более 5 лет.

С момента изменения доли не прошло 5 лет. Но это не важно. Главное, чтобы прошло 5 лет с тех пор, как он приобрел свою долю в ее номинальном выражении.

Увеличение доли из-за того, что была погашена доля другого учредителя, роли не играет.

Пример В ООО с 2017 года 4 учредителя: Иванов, Петров, Сидоров, Соколов. Доля каждого 25% или по 100 тыс. рублей. Уставный капитал = 400 тыс. В 2023 году Соколов уходит, его долю погашают. УК становится 300 тыс. рублей. У Иванова, Петрова, Сидорова доли остаются по 100 тыс. рублей, но они уже не 25%, а 33,3%. В 2024 году Иванов продает свою долю. НДФЛ у него не будет, потому что он владел долей в размере 100 тыс. более 5 лет. А то, что эта доля сначала была 25%, а стала 33,3%, неважно, ведь номинал доли не изменился.

Как для НДФЛ вышедшему учредителю считать срок владения долей в ООО, если она менялась по другой причине, мы рассказывали здесь.

Кстати, с 2025 года срок владения не будет иметь значения при продаже долей дороже 50 млн рублей. Это и другие изменения НК по продаже долей в ООО мы разбирали тут.