Сотрудницам разрешат тратить на кормление ребенка 90 минут

Депутат партии «Новые люди» Ксения Горячева внесла в Госдуму законопроект с поправками в ТК, которые разрешат сотрудницам с ребенком до полутора лет тратить на кормление 90 минут.
Сейчас трудовое законодательство устанавливает перерыв на кормление ребенка продолжительностью 30 минут. Автор проекта считает, что этого не хватит на дорогу домой и обратно.
«Увеличение предусмотренного законодательством времени перерыва на кормление ребенка будет способствовать более быстрому возвращению на рабочее место сотрудника-женщины, что позволит снизить издержки на поиск и найм нового (замещающего) сотрудника в условиях существующего в России дефицита кадров», — сказано в пояснительной записке
Если у женщины есть двое и более детей в возрасте до полутора лет, то продолжительность перерыва на кормление увеличится до двух часов.
Если закон примут, он начнет действовать с 1 июля 2025 года.
Комментарии1
«Увеличение предусмотренного законодательством времени перерыва на кормление ребенка будет способствовать более быстрому возвращению на рабочее место сотрудника-женщины, что позволит снизить издержки на поиск и найм нового (замещающего) сотрудника в условиях существующего в России дефицита кадров»
Более быстрому возвращению на рабочее место способствует перерыв 30 минут. А если речь о возврате на работу вообще, то какое отношение увеличение перерыва к этому имеет? Контора должна изменить свой рабочий график, чтобы продолжить работать для этой работницы?
Клерк, а сделайте, пожалуйста, скрепочку, которая бьется головой об стенку, как тот смайлик. Могу поспорить, что это будет очень популярно.