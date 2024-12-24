Сотрудницам разрешат тратить на кормление ребенка 90 минут

В Госдуме предложили увеличить время на кормление детей с 30 до 90 минут.

Депутат партии «Новые люди» Ксения Горячева внесла в Госдуму законопроект с поправками в ТК, которые разрешат сотрудницам с ребенком до полутора лет тратить на кормление 90 минут.

Сейчас трудовое законодательство устанавливает перерыв на кормление ребенка продолжительностью 30 минут. Автор проекта считает, что этого не хватит на дорогу домой и обратно.

«Увеличение предусмотренного законодательством времени перерыва на кормление ребенка будет способствовать более быстрому возвращению на рабочее место сотрудника-женщины, что позволит снизить издержки на поиск и найм нового (замещающего) сотрудника в условиях существующего в России дефицита кадров», — сказано в пояснительной записке

Если у женщины есть двое и более детей в возрасте до полутора лет, то продолжительность перерыва на кормление увеличится до двух часов.

Если закон примут, он начнет действовать с 1 июля 2025 года.