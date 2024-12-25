Между зарплатами за декабрь и январь может быть более 15 дней

Если срок выплаты зарплаты за декабрь выпадает на новогодние праздники, ее надо выплатить в последний рабочий день 2024 года – 28 декабря.

Следующая выплата – это аванс за январь. Между этими двумя выплатами может быть более 15 дней. Это нормально, утверждает Роструд.

Выплачивать аванс за январь через 15 дней после декабрьской зарплаты (раньше положенного срока) не надо.

Пример В компании сроки выплаты зарплаты – 5 и 20 число. Зарплату за декабрь надо выплатить 28.12.2024 (потому что 05.01.2025 – праздничный день). Аванс за январь надо выплатить в обычный срок – 20.01.2025.

Когда платить зарплату за декабрь 2024 и НДФЛ с нее, смотрите в нашей таблице.

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