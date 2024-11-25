Когда платить зарплату за декабрь 2024 и НДФЛ с нее: таблица

Если срок выплаты зарплаты в организации – до 9 числа, то зарплату за декабрь необходимо выплатить в декабре. Если срок выплаты с 9 до 15 число, то выплачивать надо в январе, но можно и раньше.

Срок уплаты НДФЛ и срок сдачи уведомления по ЕНП также зависят от фактической даты выплаты зарплаты.

Смотрите сроки в нашей таблице.

Срок выплаты з/п Когда выплачивать Срок перечисления НДФЛ Срок сдачи уведомления по ЕНП 01.01.2025 28.12.2024 28.12.2024 28.12.2024 02.01.2025 03.02.2025 04.01.2025 05.01.2025 06.01.2025 07.01.2025 08.01.2025 09.01.2025 09.01.2025 28.01.2025 27.01.2025 10.01.2025 10.01.2025 11.01.2025 10.01.2025 12.01.2025 10.01.2025 13.01.2025 13.01.2025 14.01.2025 14.01.2024 15.01.2025 15.01.2025

Кстати, если компания решит в декабре уплатить взносы за декабрь, то в уведомление вместе с НДФЛ (код 34/13) надо будет включить еще и взносы (код 34/03).