Уведомление по ЕНП

Когда платить зарплату за декабрь 2024 и НДФЛ с нее: таблица

Если срок выплаты зарплаты в организации – до 9 числа, то зарплату за декабрь необходимо выплатить в декабре. Если срок выплаты с 9 до 15 число, то выплачивать надо в январе, но можно и раньше.

Срок уплаты НДФЛ и срок сдачи уведомления по ЕНП также зависят от фактической даты выплаты зарплаты.

Смотрите сроки в нашей таблице.

Срок выплаты з/п

Когда выплачивать

Срок перечисления НДФЛ

Срок сдачи уведомления по ЕНП

01.01.2025

28.12.2024

28.12.2024

28.12.2024

02.01.2025

03.02.2025

04.01.2025

05.01.2025

06.01.2025

07.01.2025

08.01.2025

09.01.2025

09.01.2025

28.01.2025

27.01.2025

10.01.2025

10.01.2025

11.01.2025

10.01.2025

12.01.2025

10.01.2025

13.01.2025

13.01.2025

14.01.2025

14.01.2024

15.01.2025

15.01.2025

Кстати, если компания решит в декабре уплатить взносы за декабрь, то в уведомление вместе с НДФЛ (код 34/13) надо будет включить еще и взносы (код 34/03).

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