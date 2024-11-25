Когда платить зарплату за декабрь 2024 и НДФЛ с нее: таблица

Срок уплаты НДФЛ и срок сдачи уведомления по ЕНП также зависят от фактической даты выплаты зарплаты.
Смотрите сроки в нашей таблице.
Срок выплаты з/п
Когда выплачивать
Срок перечисления НДФЛ
Срок сдачи уведомления по ЕНП
01.01.2025
28.12.2024
28.12.2024
28.12.2024
02.01.2025
03.02.2025
04.01.2025
05.01.2025
06.01.2025
07.01.2025
08.01.2025
09.01.2025
09.01.2025
28.01.2025
27.01.2025
10.01.2025
10.01.2025
11.01.2025
10.01.2025
12.01.2025
10.01.2025
13.01.2025
13.01.2025
14.01.2025
14.01.2024
15.01.2025
15.01.2025
Кстати, если компания решит в декабре уплатить взносы за декабрь, то в уведомление вместе с НДФЛ (код 34/13) надо будет включить еще и взносы (код 34/03).
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