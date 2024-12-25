После вычета на квартиру в новостройке, сданную до 2014 года, вычет по другой уже не дадут: пример

Если человек уже получил вычет на квартиру, купленную до 2014 года, то второй раз вычет ему не дадут, даже если та первая квартира стоила менее 2 млн рублей.
Для квартир в новостройках право на вычет наступает с момента подписания акта приемки-передачи с застройщиком.
Если этот акт подписан до 2014 года и потом по этой квартире получен вычет (неважно в каком году), то по другой квартире получить вычет уже нельзя.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 02.08.2024 № 03-04-05/72439.
Пример
Иванов по ДДУ купил квартиру в новостройке за 1 500 000 руб. Акт с застройщиком подписан в 2013 году.
Тогда доходов, облагаемых НДФЛ, у Иванова не было. И на вычет он подал в 2015 году. В течение 2015 и 2016 года он получил вычет в 1,5 млн рублей.
В 2024 году Иванов купил еще одну квартиру за 5 млн рублей и хотел бы получить еще вычет на 500 000 руб. Но вычет ему не дадут.
Свое право на вычет он использовал по старым правилам на первую квартиру.
Комментарии2
Вопрос: если я 2001 г купил квартиру на вторичке и использовал вычет 600 тыр, могу сейчас "догнаться" до текущих 2 млн?
нет