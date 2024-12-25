После вычета на квартиру в новостройке, сданную до 2014 года, вычет по другой уже не дадут: пример

С 2014 года поменялись правила предоставления имущественного налогового вычета по НДФЛ. Теперь его можно получить при покупке нескольких квартир в общей сумме до 2 млн рублей. А раньше вычет давали только на одну квартиру.

Если человек уже получил вычет на квартиру, купленную до 2014 года, то второй раз вычет ему не дадут, даже если та первая квартира стоила менее 2 млн рублей.

Для квартир в новостройках право на вычет наступает с момента подписания акта приемки-передачи с застройщиком.

Если этот акт подписан до 2014 года и потом по этой квартире получен вычет (неважно в каком году), то по другой квартире получить вычет уже нельзя.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 02.08.2024 № 03-04-05/72439.

Пример

Иванов по ДДУ купил квартиру в новостройке за 1 500 000 руб. Акт с застройщиком подписан в 2013 году.

Тогда доходов, облагаемых НДФЛ, у Иванова не было. И на вычет он подал в 2015 году. В течение 2015 и 2016 года он получил вычет в 1,5 млн рублей.

В 2024 году Иванов купил еще одну квартиру за 5 млн рублей и хотел бы получить еще вычет на 500 000 руб. Но вычет ему не дадут.

Свое право на вычет он использовал по старым правилам на первую квартиру.