Роструд напомнил, как оплачивается работа в новогодние праздники

Иногда работа требует присутствия на рабочем месте даже в официальные праздничные дни. Поэтому важно знать о правах и гарантиях, когда речь идет о труде в выходные и праздники.

С 1 по 8 января 2025 года включительно в России — официальные нерабочие праздничные дни. Если работаете в эти дни, вам гарантируется повышенная оплата труда в соответствии с Трудовым кодексом.

работники на окладе — оплачивается не менее чем в двойном размере ;

сдельщики — не менее чем по двойным сдельным расценкам;

работники с оплатой по тарифам — не менее двойной тарифной ставки.

Роструд также напомнил: можно выбрать другой день отдыха вместо двойной оплаты. В этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.