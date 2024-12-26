Чтобы учесть в расходах фиксированные взносы ИП, их надо зарезервировать

В 2024 году ИП на УСН «доходы минус расходы» уменьшает налоговую базу на фиксированные взносы только после их уплаты.

Но взносы идут на ЕНС обезличенно, а срок их уплаты приходится на 9 января 2025 года.

Обсуждение этой темы идет в нашем telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Если просто уплатить их, не предпринимая других действий, они не будут считаться уплаченными.

В этой ситуации поможет заявление о зачете. По нему деньги закрепят за КБК взносов (зарезервируют).

В заявлении надо указать срок уплаты. Для взносов ИП за 2024 год он 09.01.2025.

Кстати, с 2025 года меняется правило учета взносов на доходно-расходной УСН. Факт уплаты не будет играть роли.

Таблицу по учету взносов ИП на УСН в 2025 году смотрите тут.

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