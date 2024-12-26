Суточные свыше 700 рублей облагаются НДФЛ

Для командировок есть лимит суточных, которые не облагаются НДФЛ: 700 рублей по России и 2 500 рублей для заграницы.

Конкретный размер суточных устанавливается в локальном акте работодателя. Он может быть больше необлагаемого лимита.

Но все, что свыше лимита, облагается НДФЛ.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 01.08.2024 № 03-04-05/72190.

Кстати, с 2025 года увеличили лимит суточных для заграницы с 2 500 до 3 500 рублей. Но командировок это не касается.

Новый лимит действует только для сотрудников с разъездным характером работы, вахтовиков и тех, кто работает в полевых условиях.

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