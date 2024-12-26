Вкладчики банка «Гарант-Инвест» начнут получать выплаты не позднее 9 января

Клиенты банка смогут получить страховое возмещение, но его сумма не должна превышать 1,4 млн рублей. Общую страховую ответственность оценили в 3,6 млрд рублей.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) планирует начать выплаты вкладчикам банка «Гарант-Инвест» не позднее 9 января 2025 года. Их будут производить в электронной форме на сайте АСВ или портале Госуслуги.

Вкладчики смогут вернуть 100% средств, но не более 1,4 млн рублей. Банки-агенты выберут на конкурсной основе до 9 января 2025 года. Об этом сказано в телеграм-канале АСВ.

26 декабря 2024 года Центробанк отозвал лицензию у кредитной организации «Гарант-Инвест». Страховую ответственность предварительно оценили в 3,6 млрд рублей.

По величине активов «Гарант-Инвест» занимал 168 место в банковской системе. Кредитная организация нарушала федеральные законы о банковской деятельности и нормативные акты ЦБ. Информацию об операциях с признаками нарушений передадут правоохранителям.