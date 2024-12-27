🚕 Самозанятые таксисты не учитывают расходы на бензин, ремонт авто и комиссию агрегатору

Самозанятые платят налог с дохода, и не учитывают расходы.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 21.11.2024 № 03-11-11/116024.

Ставки НПД – 4% с дохода от физлиц и 6% от юрлиц. Это в 2 раза меньше, чем НДФЛ. Кроме того, на НПД предусмотрен вычет в размере 10 тыс. рублей.

Учитывая предоставленные самозанятым преференции, применение НПД имеет некоторые ограничения и запреты.

В частности, нельзя учесть расходы.

Расходы, в том числе на оплату услуг по мойке автомобиля, по ремонту авто и ТО, на ГСМ, по взимаемой службой сервиса заказа такси комиссии, оплачиваются за счет полученного дохода.

Если таксиста такое положение дел не устраивает, он может перейти на УСН.