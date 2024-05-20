Мониторинг самозанятых с 1 марта 2024 года

С этой даты налоговики объявили крестовый поход против нелегальной занятости и уклонения от уплаты налогов с сумм, которые платят физическим лицам. В зону особого внимания попадут заказчики, которые привлекают для выполнения работ, оказания услуг плательщиков НПД. Рассказываем о том, какие риски учесть, если вы относитесь к этим лицам.

Появились новые комиссии

В регионах, начиная с 1 марта 2024 года, создаются межведомственные комиссии, которые должны собирать данные об использовании в бизнесе нелегальной занятости и расследовать как зафиксированные случаи, так и факты уклонения от обязательных платежей. Они проверяют, насколько было обоснованным и оправданным заключение с плательщиком НПД договора гражданско-правового характера, нет ли «маскировки» фактических трудовых отношений.

Согласно положениям ст. 67 закона от 12.12.2023 № 565-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации», комиссии смогут:

запрашивать в ФНС данные, сведения (в том числе и составляющие налоговую тайну), которые необходимы для реализации своих задач;

направлять в надзорные, контролирующие, муниципальные органы информацию, которая нужна для проведения контроля и надзора на всех уровнях для противодействия нелегальной занятости;

формировать в муниципалитетах соответствующего субъекта РФ рабочие группы.

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов под ID 145470 размещен «черновик» постановления Минтруда «Об утверждении основных требований к предоставлению мер социальной защиты (поддержки)», который наделяет комиссии следующими правами:

Запрашивать у контролирующих органов и СФР данные о трудовой деятельности — в том числе персональные данные и сведения, которые содержат налоговую тайну. Направлять в органы госконтроля данные, которые нужны для осуществления проверок и (или) профилактических мероприятий. Рассматривать на заседаниях факты нелегальной занятости, в том числе выплаты зарплаты ниже МРОТ, показатели финансово-хозяйственной деятельности работодателей, отклоняющихся от эталонных. Осматривать рабочие места. Приглашать на заседания и заслушивать пострадавших трудящихся и работодателей-нарушителей. Запрашивать у работодателей данные о начислении зарплаты. Давать для работодателей рекомендации и т.п.

Можно смело прогнозировать, что работодателей будут чаще вызывать на «ковер» в такого рода комиссии. Кто с наибольшей степенью вероятности первым получит подобный вызов?

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Кого проверят первым

Минюст уже зарегистрировал приказ Минтруда от 02.02.2024 № 40н, утверждающий Перечень сведений и информации, которые должны передавать налоговые органы в комиссии и ГИТ. Чтобы получить вызов на комиссию, достаточно информации о том, что:

Работодатель начислил за каждый месяц отчетного квартала выплаты, уменьшенные на величину базы по договорам ГПХ, ниже МРОТ не менее чем 10-ти физическим лицам при условии, что доля таких физических лиц превышает 10% от общего числа работников указанных работодателей. Имели место факты (признаки) нелегальной занятости, с указанием сведений о работодателях на основании решения, принятого по результатам проведенных налоговых проверок. За 12 месяцев работодатель взаимодействует более чем с 10 физическими лицами или ИП, применяющими специальный налоговый режим НПД, среднемесячный доход которых превышает 20 000 руб. и средняя продолжительность работы которых с указанными организациями и ИП составляет более трех месяцев. У работодателя зафиксировано отклонение среднемесячного размера оплаты труда более чем на 35% от среднемесячного размера оплаты труда в субъекте РФ, на территории регистрации по виду экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД в зависимости от категории организации или ИП в Едином реестре субъектов МСП. Работодатель применяет ККТ и т.п.

Еще раз подчеркнем: для того, чтобы получить вызов на комиссию, достаточно «попасться» на одном из критериев.

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Как отвечать на претензии

Проще всего убедительно ответить на претензии относительно лиц, которые не выполняют постоянных трудовых функций. Например, специалист, который появляется в компании эпизодически, для того чтобы базы данных.

При этом, если человек квалифицированный, то почему бы с ним не сотрудничать продолжительное время? Тот факт, что специалист недавно зарегистрирован как плательщик НПД — не криминал, это не доказывает маскировку трудовых отношений и принуждение зарегистрироваться как самозанятый. Заинтересованный в продолжении сотрудничества специалист может подтвердить, что зарегистрировался в качестве плательщика НПД, как только нашел заказчика.

Обязательно проведите ревизию договоров с самозанятыми и исключите все условия, которые могут намекать на трудовые отношения:

устойчивость и стабильность характера этих отношений;

состояние подчиненности, зависимости;

выполнение задач только по определенной специальности, квалификации или должности;

предоставление дополнительных гарантий работнику;

выполнение задач в соответствии с указаниями работодателя;

интегрированность в оргструктуру;

еженедельные выходные, ежегодные отпуска;

осуществление периодических выплат работнику, которые являются для него единственным и (или) основным источником доходов и т.п.

Если в договорах есть один или два такого рода факторов, то их можно пояснить, это не страшно. Главное — не допускать того, чтобы их совокупность приобрела критический характер. И, конечно, вовремя предоставлять пояснения по требованиям налоговиков.

Если по итогам изучения полученной информации и осмотра рабочих мест будут выявлены признаки правонарушения или преступления, то комиссия передает материалы в правоохранительные органы. Если факт наличия нелегальной занятости будет доказан, то работодатель будет включен в специальный общедоступный реестр, который с 1 января 2025 года будет вести и размещать на своем сайте Роструд.

Логично предположить, что присутствие в этом реестре станет еще одной «черной меткой», а включенные в него бизнесмены попадут в зону особого внимания контролеров. Можно предположить, что для снижения рисков работодатели будут сокращать численность самозанятых, снижать размеры вознаграждений им, заключать договоры на разовые услуг или на короткие сроки.

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