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Разобраться в налогах
Самозанятые

Мониторинг самозанятых с 1 марта 2024 года

С этой даты налоговики объявили крестовый поход против нелегальной занятости и уклонения от уплаты налогов с сумм, которые платят физическим лицам. В зону особого внимания попадут заказчики, которые привлекают для выполнения работ, оказания услуг плательщиков НПД. Рассказываем о том, какие риски учесть, если вы относитесь к этим лицам.
Мониторинг самозанятых с 1 марта 2024 года
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Появились новые комиссии

В регионах, начиная с 1 марта 2024 года, создаются межведомственные комиссии, которые должны собирать данные об использовании в бизнесе нелегальной занятости и расследовать как зафиксированные случаи, так и факты уклонения от обязательных платежей. Они проверяют, насколько было обоснованным и оправданным заключение с плательщиком НПД договора гражданско-правового характера, нет ли «маскировки» фактических трудовых отношений. 

Согласно положениям ст. 67 закона от 12.12.2023 № 565-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации», комиссии смогут:

  • запрашивать в ФНС данные, сведения (в том числе и составляющие налоговую тайну), которые необходимы для реализации своих задач;

  • направлять в надзорные, контролирующие, муниципальные органы информацию, которая нужна для проведения контроля и надзора на всех уровнях для противодействия нелегальной занятости;

  • формировать в муниципалитетах соответствующего субъекта РФ рабочие группы.

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов под ID 145470 размещен «черновик» постановления Минтруда «Об утверждении основных требований к предоставлению мер социальной защиты (поддержки)», который наделяет комиссии следующими правами:

  1. Запрашивать у контролирующих органов и СФР данные о трудовой деятельности — в том числе персональные данные и сведения, которые содержат налоговую тайну.

  2. Направлять в органы госконтроля данные, которые нужны для осуществления проверок и (или) профилактических мероприятий.

  3. Рассматривать на заседаниях факты нелегальной занятости, в том числе выплаты зарплаты ниже МРОТ, показатели финансово-хозяйственной деятельности работодателей, отклоняющихся от эталонных.

  4. Осматривать рабочие места.

  5. Приглашать на заседания и заслушивать пострадавших трудящихся и работодателей-нарушителей.

  6. Запрашивать у работодателей данные о начислении зарплаты.

  7. Давать для работодателей рекомендации и т.п.

Можно смело прогнозировать, что работодателей будут чаще вызывать на «ковер» в такого рода комиссии. Кто с наибольшей степенью вероятности первым получит подобный вызов?

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Кого проверят первым

Минюст уже зарегистрировал приказ Минтруда от 02.02.2024 № 40н, утверждающий Перечень сведений и информации, которые должны передавать налоговые органы в комиссии и ГИТ. Чтобы получить вызов на комиссию, достаточно информации о том, что:

  1. Работодатель начислил за каждый месяц отчетного квартала выплаты, уменьшенные на величину базы по договорам ГПХ, ниже МРОТ не менее чем 10-ти физическим лицам при условии, что доля таких физических лиц превышает 10% от общего числа работников указанных работодателей.

  2. Имели место факты (признаки) нелегальной занятости, с указанием сведений о работодателях на основании решения, принятого по результатам проведенных налоговых проверок.

  3. За 12 месяцев работодатель взаимодействует более чем с 10 физическими лицами или ИП, применяющими специальный налоговый режим НПД, среднемесячный доход которых превышает 20 000 руб. и средняя продолжительность работы которых с указанными организациями и ИП составляет более трех месяцев.

  4. У работодателя зафиксировано отклонение среднемесячного размера оплаты труда более чем на 35% от среднемесячного размера оплаты труда в субъекте РФ, на территории регистрации по виду экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД в зависимости от категории организации или ИП в Едином реестре субъектов МСП.

  5. Работодатель применяет ККТ и т.п.

Еще раз подчеркнем: для того, чтобы получить вызов на комиссию, достаточно «попасться» на одном из критериев.

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Как отвечать на претензии

Проще всего убедительно ответить на претензии относительно лиц, которые не выполняют постоянных трудовых функций. Например, специалист, который появляется в компании эпизодически, для того чтобы базы данных. 

При этом, если человек квалифицированный, то почему бы с ним не сотрудничать продолжительное время? Тот факт, что специалист недавно зарегистрирован как плательщик НПД — не криминал, это не доказывает маскировку трудовых отношений и принуждение зарегистрироваться как самозанятый. Заинтересованный в продолжении сотрудничества специалист может подтвердить, что зарегистрировался в качестве плательщика НПД, как только нашел заказчика. 

Обязательно проведите ревизию договоров с самозанятыми и исключите все условия, которые могут намекать на трудовые отношения:

  • устойчивость и стабильность характера этих отношений;

  • состояние подчиненности, зависимости;

  • выполнение задач только по определенной специальности, квалификации или должности;

  • предоставление дополнительных гарантий работнику;

  • выполнение задач в соответствии с указаниями работодателя;

  • интегрированность в оргструктуру;

  • еженедельные выходные, ежегодные отпуска;

  • осуществление периодических выплат работнику, которые являются для него единственным и (или) основным источником доходов и т.п.

Если в договорах есть один или два такого рода факторов, то их можно пояснить, это не страшно. Главное — не допускать того, чтобы их совокупность приобрела критический характер. И, конечно, вовремя предоставлять пояснения по требованиям налоговиков.

Если по итогам изучения полученной информации и осмотра рабочих мест будут выявлены признаки правонарушения или преступления, то комиссия передает материалы в правоохранительные органы. Если факт наличия нелегальной занятости будет доказан, то работодатель будет включен в специальный общедоступный реестр, который с 1 января 2025 года будет вести и размещать на своем сайте Роструд. 

Логично предположить, что присутствие в этом реестре станет еще одной «черной меткой», а включенные в него бизнесмены попадут в зону особого внимания контролеров. Можно предположить, что для снижения рисков работодатели будут сокращать численность самозанятых, снижать размеры вознаграждений им, заключать договоры на разовые услуг или на короткие сроки.

Чтобы не наделать ошибок, учесть все нюансы сотрудничества с самозанятыми и избежать переквалификации отношений с ними в трудовые обратитесь в УКЦ «Разобраться в налогах». С нашей помощью легко вникать во все тонкости работы с внештатным персоналом! 

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С этой даты налоговики объявили крестовый поход против нелегальной занятости и уклонения от уплаты налогов с сумм, которые платят физическим лицам. В зону особого внимания попадут заказчики, которые привлекают для выполнения работ, оказания услуг плательщиков НПД. Рассказываем о том, какие риски учесть, если вы относитесь к этим лицам.

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