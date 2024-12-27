Упрощенцам на госконтрактах придется платить НДС, если доход будет больше 60 млн рублей

Участник закупки формирует предложение о цене контракта с учетом всех накладных расходов, а также налогов и сборов, которые он обязан уплатить.

Об этом сообщает Минфин в письме от 20.11.2024 № 03-07-11/115183.

Контракт заключается и оплачивается заказчиком по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт.

Компания на УСН, заключившая контракт, должна учитывать, что риски, связанные с его исполнением, относятся к коммерческим рискам поставщика, которые предусматриваются в цене заявки на участие в закупке.

Если доход будет больше 60 млн рублей, то в 2025 году придется платить НДС – по ставке 5% или 20%.

Налоговой базой по НДС будет стоимость товаров, исчисленная исходя из их цены без включения в нее НДС, поясняет Минфин.

Если развить мысль Минфина, то платить НДС предлагается за свой счет. То есть не высчитывать его обратным путем, а насчитывать сверх цены в госконтракте.

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