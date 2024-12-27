Ряд временных мер поддержки экономики стал постоянным

Президент подписал федеральный закон от 26.12.2024 № 494-ФЗ с изменениями в отдельные законодательные акты, которые совершенствуют меры поддержки экономики.

Этот закон отдельные временные меры, направленные на обеспечение устойчивости российской экономики в связи с санкциями, переводит в категорию постоянно действующих.

Так, нормами постоянного действия стали положения, касающиеся:

порядка и условий обмена земельных участков, находящихся в публичной собственности;

регистрации граждан в Реестре патентных поверенных РФ;

вступления в силу правовых актов таможенного регулирования;

закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.

Кроме того, продлено на 2025 год действие еще ряда временных мер аналогичной направленности.

Закон вступит в силу с 1 января 2025 года, а по патентным поверенным — с 1 сентября 2025.

Ранее мы сообщали, что временные нормы об обмене земельными участками, закупках, патентных поверенных станут постоянными.