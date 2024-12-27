Ряд временных мер поддержки экономики стал постоянным

Этот закон отдельные временные меры, направленные на обеспечение устойчивости российской экономики в связи с санкциями, переводит в категорию постоянно действующих.
Так, нормами постоянного действия стали положения, касающиеся:
порядка и условий обмена земельных участков, находящихся в публичной собственности;
регистрации граждан в Реестре патентных поверенных РФ;
вступления в силу правовых актов таможенного регулирования;
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.
Кроме того, продлено на 2025 год действие еще ряда временных мер аналогичной направленности.
Закон вступит в силу с 1 января 2025 года, а по патентным поверенным — с 1 сентября 2025.
Ранее мы сообщали, что временные нормы об обмене земельными участками, закупках, патентных поверенных станут постоянными.
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