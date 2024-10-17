Некоторые временные меры поддержки экономики станут постоянными

Комитет Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям рекомендовал принять в первом чтении законопроект о совершенствовании мер по поддержке экономики.

Это законопроект кабмина, который придаст постоянный характер ряду временных мер по поддержке экономики.

Он предлагает, в частности, закрепить в земельном законодательстве нормы, допускающие возможность обмена земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на участок в частной собственности с целью размещения объектов социальной инфраструктуры или реализации масштабных инвестиционных проектов. Это должно способствовать сокращению сопутствующих издержек.

Также в качестве постоянной меры, направленной на снижение административной нагрузки, предусмотрена регистрация аттестованного в качестве патентного поверенного в Реестре патентных поверенных в течение одного рабочего дня после аттестации без подачи дополнительного заявления и без оплаты госпошлины.

Ряд изменений закрепят на постоянной основе в законодательстве о контрактной системе. Включая возможность:

закупок путем проведения запроса котировок в электронной форме без ограничений по годовому объему таких закупок;

изменения по соглашению сторон существенных условий контрактов для федеральных или региональных нужд, а также контрактов, связанных с обеспечением оперативно-розыскной деятельности, реализацией мер по госохране, проведением СВО, выполнением спецзадач по обеспечению обороны и безопасности государства.

Члены комитета ГК поддержали концепцию законопроекта и отметили, что эти меры показали свою эффективность и могут быть рекомендованы к применению на постоянной основе в целях повышения стабильности хозяйственного оборота, поддержки предпринимательской деятельности и ограничения влияния санкций.

Одновременно депутаты указали на необходимость придания постоянного характера другим показавшим свою эффективность временным мерам, в том числе в сфере регулирования имущественных и корпоративных отношений.

Это будет учтено при подготовке законопроекта ко второму чтению.

В случае подписания Президентом закон вступит в силу с 1 января 2025 года, а по патентным поверенным — с 1 сентября 2025.