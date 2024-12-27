«Построил – оформи»: Росреестр разъяснил новый подход к оформлению частных домов, построек и участков

Это разработанный Росреестром федеральный закон от 26.12.2024 № 487-ФЗ, которым предусмотрен комплекс мер и механизмов в целях повышения эффективности использования земельных участков и объектов недвижимости.

Существующий порядок эксплуатации зданий и сооружений не обязывает ставить их на государственный кадастровый учет и регистрировать права. При этом, по оценкам Росреестра, на территории каждого региона находится от 1 до 5 тыс. только индивидуальных жилых домов, не зарегистрированных в установленном порядке. Меры, обязывающие обеспечить их оформление, законодательством не предусмотрены.

«Необходимо понимать, что если человек не зарегистрировал право на объект, он не является его собственником. Это определенная угроза защиты имущественных прав, которая становится очевидной при наступлении ЧС, изъятии земельного участка для государственных нужд или в ходе земельного или имущественного спора. В таких ситуациях доказать наличие права на недвижимость становится серьезной проблемой. Законом вводится принцип “построил – оформи”, в соответствии с которым эксплуатировать построенные здания и сооружения можно будет только после их оформления. Граждане смогут это сделать в том числе с использованием упрощенного порядка оформления прав на бытовую недвижимость (например, в рамках “дачной амнистии”). Кроме того, доступны электронные сервисы, помогающие подготовить и направить документы, необходимые для получения соответствующих услуг Росреестра», — сказал руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

Если объект построен застройщиком с привлечением средств дольщиков, то именно он будет подавать в Росреестр заявление о госрегистрации права собственности дольщика на квартиру или машино-место. Это избавит граждан от лишних временных и трудовых затрат. Документы будут подаваться в электронном виде без затрат граждан на изготовление электронной подписи.

Также закон определяет, что эксплуатировать здания и сооружения нужно с соблюдением целевого назначения и разрешенного использования земельных участков, на которых они расположены. Это чтобы исключить случаи, например, когда на участках для ИЖС открываются автомойки и гостиницы. Это противоречит правовому режиму земли и доставляет дополнительные неудобства соседям, подчеркивает Росреестр.

Кроме того, для собственников зданий и сооружений (помещений, машино-мест в них) введено обязательное оформление права собственности или аренды участков, на которых эони расположены. Речь об участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

«Еще одно нововведение, которое касается юридических лиц, призвано оптимизировать и упростить их взаимодействие с Росреестром. В частности, теперь подавать заявления о государственном кадастровом учете и регистрации прав они смогут только в электронной форме. Это избавит от необходимости оформления документов на бумажном носителе и ускорит процесс получения государственных услуг в сфере недвижимости», — пояснил Скуфинский.

Он добавил, что данная мера – часть большой работы Росреестра по сокращению инвестиционно-строительного цикла, которая проводится по поручению зампредседателя Правительства Марата Хуснуллина.

Также в законе предусмотрено правило, по которому для проведения сделки в отношении участка или здания на нем, сооружения или объекта незавершенного строительства его границы должны быть в ЕГРН.

Суть в том, что отсутствие у участка точных границ зачастую приводит к большим проблемам при его использовании. К примеру, человек может купить земельный участок, а потом при установлении границ может выяснится, что имеется давний спор с соседом по общей границе. Таким образом, закон защитит новых правообладателей участков от возможных проблем с определением фактического местоположения их границ.

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Ранее мы сообщали про этот закон — что уточнен порядок использования земельных участков, земельного контроля и кадастрового учета.