Для льготы по НДС в общепите важна зарплата прошлого года, а не текущего

Разъяснение дает Минфин в письме от 12.11.2024 № 03-07-07/111447.
Для освобождения от НДС в общепите зарплата текущего года значения не имеет. Зарплата 2025 года влияет на льготу по НДС в 2026 году.
Ранее аналогичное разъяснение Минфин давал в письме от 02.10.2024 № 03-07-11/95241.
Напомним, условия для НДС-льготы в общепите такие:
доход за прошлый год — не более 2 млрд рублей;
доля дохода от общепита в прошлом году — не менее 70%;
среднемесячный размер зарплаты за прошлый год — не ниже средней по отрасли в регионе.
Какая зарплата должна быть в общепите для льготы по НДС, мы разбирали тут.
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