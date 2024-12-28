Для льготы по НДС в общепите важна зарплата прошлого года, а не текущего

Чтобы кафе могло работать без НДС, зарплата сотрудников в прошлом году должна быть не менее среднеотраслевой в регионе. Если в 2024 году зарплата соответствовала этой норме, а в 2025 – не соответствует, то утрата права на льготу по НДС будет только с 2026 года.

Разъяснение дает Минфин в письме от 12.11.2024 № 03-07-07/111447.

Для освобождения от НДС в общепите зарплата текущего года значения не имеет. Зарплата 2025 года влияет на льготу по НДС в 2026 году.

Ранее аналогичное разъяснение Минфин давал в письме от 02.10.2024 № 03-07-11/95241.

Напомним, условия для НДС-льготы в общепите такие:

доход за прошлый год — не более 2 млрд рублей;

доля дохода от общепита ­в прошлом году — не менее 70%;

среднемесячный размер зарплаты за прошлый год — не ниже средней по отрасли в регионе.

Какая зарплата должна быть в общепите для льготы по НДС, мы разбирали тут.

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