Мошенники не смогут звонить по IP-телефонии

Кабмин запретил звонки из интернета на стационарные и мобильные телефоны. Чаще всего этим пользовались мошенники.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 26 декабря 2024 года №1898. Согласно документу, лицензия на оказание услуг связи больше не будет распространяться на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации.

Раньше IP-телефония давала возможность мошенникам выходить на связь с абонентами мобильной связи или стационарной телефонной линии.

«Чаще всего такими технологиями пользовались мошенники, поскольку это позволяло подменять номера. Теперь этот вид телефонного мошенничества будет серьезно ограничен, поскольку будет исключена возможность присоединения сетей передачи данных к телефонным сетям связи», — сказано на сайте кабмина.

Также в правительстве отметили, что ограничения не скажутся на обычных пользователях телефонной связи. Люди по-прежнему смогут общаться в мессенджерах и через другие программы, которые работают только в сети, без звонков на стационарные и мобильные телефоны.