Роструд предупредил о новой волне мошенничества с порталом «Работа России»

В письме предлагается оформить карту «Мир», чтобы получить дополнительные выплаты в размере 13 887 рублей (сумма может быть указана любая) от якобы Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).

Ведомство обратило внимание, что ни Роструд, ни центры занятости, ни портал «Работа России» не рассылают электронные или бумажные письма с информацией о каких-либо выплатах.

Сайты, на которых предлагают оформить ложную анкету полностью копируют и используют похожее название и символику «Работа России».

Единственно верный адрес платформы «Работы России» — trudvsem.ru. Роструд: проверьте правильность написания и то, что после trudvsem нет ничего кроме точка ru. Адрес сайта Роструда – rostrud.gov.ru (сайты госорганов находятся в доменной зоне gov.ru).

Если возникли вопросы об услугах службы занятости, включая информацию о пособии по безработице или материальной поддержке при трудоустройстве безработных, можно обратиться в центр занятости населения в вашем регионе или на официальном портале «Работа России».

Если пришло подобное письмо с обещанием дополнительной выплаты, Роструд призывает отметить его как спам, заблокировать отправителя и сообщить в правоохранительные органы.

И ни в коем случае не заполнять анкету с внесением персональных данных: номер и серию паспорта, номера иных документов. Не сообщать данные банковской карты, код безопасности на обратной стороне, не соглашаться переводить деньги на другие счета, не переходить по сомнительным ссылкам и не пользоваться сомнительными сайтами.