Неформальная занятость достигла рекорда с 2016 года

С 2023 года растет число сотрудников, которые работают в неформальном секторе экономики. В 2024 году их уже больше 15 млн человек.

В третьем квартале 2024 года число занятых в неформальном секторе экономике выросло до 15,837 млн человек. Такие россияне составляют 21,3% от всех работников.

Показатели по неформальной занятости выше были только в третьем квартале 2016 года, тогда в этой сфере трудились 16,3 млн человек или 22,3% занятых россиян. Об этом пишет РБК.

С 2021 по 2022 годы доля сотрудников в неформальном секторе снижалась до 12,7 млн человек, но с начала 2023 года снова начала расти.

Под неформальной занятостью понимают работу без официального трудоустройства у юрлиц. Сюда же входят ИП и их сотрудники, самозанятые, работники незарегистрированных предприятий.