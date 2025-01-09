76% компаний будут приглашать новых сотрудников в 2025 году

В 2025 году число компаний, которые начнут активно нанимать сотрудников, вырастет до 76%. За весь 2024 год постоянно привлекали сотрудников 61% работодателей.

27% компаний не изменили число сотрудников в 2024 году, а 12% провели сокращения. Об этом пишут «Ведомости».

По данным Росстата, в ноябре 2024 года уровень безработицы составил 2,3%. Дефицит кадров оценили в 1,5 млн человек.