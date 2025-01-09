Доход от продажи жилья для НДФЛ сравнивают с 70% кадастровой стоимости и уменьшают на вычет: пример

Доход от продажи жилья облагается НДФЛ, если не прошел минимальный срок владения.

Если квартиру продали дешевле, чем 70% ее кадастровой стоимости на 1 января, то за доход принимается 70% кадастровой стоимости.

Об этом напоминает Минфин в письме от 23.10.2024 № 03-04-05/103026.

При этом можно применить имущественный вычет в размере 1 млн рублей или фактические расходы на покупку этой квартиры.

Пример В 2021 году купили квартиру за 5 млн рублей. В 2024 году ее продали тоже за 5 млн рублей, предполагая, что НДФЛ не будет. Кадастровая стоимость квартиры на 01.01.2024 – 7,5 млн рублей. Таким образом: Доход = 7,5 х 70% = 5,25 млн.

Вычет = 5 млн.

База по НДФЛ = 5,25 ­– 5 = 250 тыс.

НДФЛ = 250 х 13% = 32,5 тыс.

Кстати, с 2025 года при продаже жилья вводится прогрессивная шкала НДФЛ и ставка 13% будет только при налоговой базе менее 2,4 млн рублей.

Новые налоговые базы и ставки НДФЛ по ним с 2025 года мы подробно разбирали тут.