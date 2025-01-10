Безработица в Центральной России упала до 1,6%

По всей стране предложения по зарплате выросли от 6% до 25%. Самый высокий уровень безработицы на Юге страны — 4,5%.

В октябре 2024 года уровень безработицы в Центральной России снизился до минимальных 1,6%. В начале года он составлял 2,2%, а летом — 1,8%. Самая высокая безработица на Юге — 4,5% и в Сибири — 2,9%.

Средний показатель по безработице в декабре 2024 года составил 2,3%. Среди причин такой динамики — нехватка кадров на фоне демографической ямы 90-х, а также миграция специалистов в Москву. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

На ЦФО приходится больше трети всех вакансий, однако сотрудников не хватает в розничной торговле, автомобильном бизнесе, медицине, сфере производства.

Среди работодателей продолжается зарплатная гонка. Например, автодилеры подняли предложения по зарплате на 29% — до 125 тыс. рублей.

По всей России зарплатные предложения за 2024 год выросли от 6% до 25%, а разрыв в заработке между сотрудниками из регионов и столицы сократился.

«2025-й станет первым годом балансирования рынка на основе новой модели — трудосбережения. Рост производительности труда снизит потребность в кадрах, но для этого работодатели должны перестроиться, а не ждать возвращения дешевой рабочей силы», — сказал профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

Чтобы уменьшить отток кадров, эксперты предлагают инвестировать в регионы, улучшать рабочие места и инфраструктуру, а также создавать условия для возврата специалистов, которые покинули страну.