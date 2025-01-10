🙏 66% сотрудников ждут роста зарплаты в первой половине 2025 года

25% планируют получать на 11-25% больше. Сотрудники рассчитывают на прибавку к окладу на фоне отличных результатов работы и ежегодной индексации.

66% сотрудников рассчитывают получить прибавку к зарплате в первом полугодии 2025 года. Из них 13% считают, что будут получать на 10% больше, а 25% ждут увеличения заработка на 11-25%.

Хотят, чтобы их оклад вырос на 26-50%, около 16% сотрудников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

7% респондентов будут рады, если их доход станет больше на 51-75%, а 5% готовятся к росту зарплаты более чем на 76%.

34% сотрудников считают, что им нужно повысить оклад на фоне отличных результатов работы, а 29% сообщили о ежегодной индексации зарплат в компании.

За счет продвижения по карьерной лестнице доход собираются нарастить 14% россиян, 9% рассказали об обещании руководителей повысить зарплату. Еще 9% рассчитывают получать больше, поскольку их компания показала в 2024 году значительную прибыль.