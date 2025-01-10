Дополнят перечень имущества, за счет которого нельзя взыскивать долги

С этой целью он разработал и разместил для общественного обсуждения проект федерального закона с изменениями в ст. 446 Гражданского процессуального кодекса. Она про имущество, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам

Этот законопроект предлагает для многодетных семей расширить перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам. В него хотят добавить:

земельный участок , который был предоставлен гражданину-должнику бесплатно решением уполномоченного органа в качестве меры социальной поддержки многодетной семьи (его долю в праве общей долевой собственности на такой участок);

транспортное средство, являющееся единственным т/с в многодетной семье, подлежащим госрегистрации.

Минюст считает, что эти изменения «позволят сохранить комфортные материальные условия жизни и повысит уровень социально-правовой поддержки многодетных семей».

В случае подписания Президентом закон вступит в силу сразу со дня его официального опубликования.