С 2024 года нельзя одновременно быть в отпуске по уходу за ребенком и работать неполный день

До 2024 года для получения пособия можно было работать неполный день, находясь при этом в отпуске по уходу за ребенком. С 2024 года ситуация изменилась, но старые правила еще продолжают работать.

Они действуют для тех женщин, которые оформили отпуск по уходу за ребенком и выход на неполный день в 2023 году.

Однако при такой схеме нельзя совмещать отпуск по уходу и ежегодный отпуск. Но женщина может уйти в обычный отпуск, выйдя из отпуска по уходу. То есть она воспользуется новыми правилами.

При этом женщина будет в отпуске без потери права на пособие.

Но после окончания отпуска вернуться к старой схеме уже не получится. В такой ситуации женщина также может продолжать работать неполный день и получать пособие, но уже не будучи в отпуске по уходу.

Если захочет, она может не работать, а вновь уйти в отпуск по уходу за ребенком. Но в этом случае пособие не пересчитывают. Его размер не изменится.

Такое разъяснение дает СФР в письме от 23.12.2024 № 14-20/64971.

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