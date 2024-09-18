Отпуск 2024: гайд для бухгалтера

Лето продолжается, а с ним и сезон отпусков. Чтобы другие работники организации могли отдохнуть, кадровику и бухгалтеру нужно потрудиться — оформить отпуск, рассчитать и выплатить необходимые суммы. Рассказываем, как это сделать грамотно и без ошибок.

Как оформить отпуск в 2024 году

Ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней (ст. 115 ТК). Для отдельных категорий работников предусмотрены дополнительные дни отдыха.

Подготовка к будущим отпускам сотрудников начинается заблаговременно. В канун Нового года в организации составляется график отпусков на будущий год. Статья 123 ТК обязывает утверждать этот документ не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. Чтобы составить график, можно воспользоваться типовой формой Т-7 или разработать свою.

С подготовленным графиком отпусков желательно ознакомить сотрудников под роспись. Трудовой кодекс не обязывает работодателя это делать, но судебная практика говорит в пользу такого подхода. Для ознакомления можно включить в форму отдельную графу или дополнить документ ознакомительным листом.

В течение последующего года для оформления отпуска доступно две опции.

Для предоставления отпуска сотрудники пишут заявление с указанием дат отдыха. Писать заявление вовсе не обязательно, если даты отпуска не отклонились от запланированных в графике отпусков. В этом случае работник сам знает, когда он идет в отпуск. Поэтому работодатель должен только напомнить ему о том, что подошло время отдохнуть. Работника нужно уведомить о начале отпуска не позднее, чем за две недели до его начала (ч. 3 ст. 123 ТК). Письмо Роструда от 30.07.2014 № 1693-6-1 рассказывает о том, что может представлять из себя такое уведомление, и ассортимент здесь самый широкий. Это может быть служебная записка, ознакомительный лист или даже отдельные графы в графике отпусков, содержащие роспись работника в уведомлении и дату этого события.

При любом из двух вариантов следующим шагом будет оформление приказа на отпуск. Для его составления используется форма Т-6 для одного работника или Т-6а — для нескольких. Можно использовать и форму, разработанную самостоятельно.

В крупных организациях все предыдущие шаги лежат на плечах кадровика, но дальше вступает в дело бухгалтер, ведь нужно рассчитать отпускные. Алгоритм расчета будет следующим.

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Как рассчитать отпускные в 2024 году

Отпускные представляют из себя средний заработок, выплачиваемый за дни нахождения сотрудника в отпуске. Порядок исчисления среднего заработка содержится в постановлении Правительства от 24.12.2007 № 922.

Основная часть возможных выплат, произведенных в пользу работника, включается в расчет. Но некоторые начисления, наоборот, нужно исключить.

Что включается: зарплата, как по окладу, так и сдельная;

зарплата, начисленная в процентах от выручки;

зарплата в неденежной форме;

премии, выплаченные за труд, то есть те, которые относятся к системе оплаты труда в организации.

Какие выплаты исключаются: больничные, а также пособия в декрете;

материальная помощь;

командировочные;

оплата предыдущих отпусков, входящая в расчетный период. Из расчета исключаются как суммы по таким выплатам, так и дни, за которые они начислены.

Расчетный период для расчета среднего заработка — 12 месяцев, предшествующие месяцу начала отпуска.

Для расчета среднего заработка за день применяется простая формула:





Здесь 29,3 — среднее число дней в месяце. Эта постоянная величина используется для расчета согласно статье 139 ТК.

При этом маловероятно, что в расчетном периоде все месяцы будут отработаны полностью.

В полностью отработанных месяцах количество дней для расчета принимается равным 29,3.

В тех месяцах, которые отработаны не полностью, нужно отдельно исчислить количество дней для расчета.





Количество дней в полных месяцах суммируется с количеством дней в месяцах, отработанных не полностью. В результате получается общее количество дней для расчета.

Все, что остается после этого — разделить заработок за период на общее количество дней. Полученный среднедневной заработок умножается на количество календарных дней отпуска — и отпускные посчитаны.

Не забывайте удержать из них НДФЛ и оставшуюся сумму нужно выплатить работнику не позднее, чем за три календарных дня до начала отпуска.

При этом не нужно забывать про ограничение в отношении МРОТ. Исчисленный среднедневной заработок должен быть не меньше аналогичного показателя, исчисленного из МРОТ.

В 2024 году МРОТ составляет 19 242 рубля. Это означает, что при работе на полном рабочем дне среднедневной заработок не может быть меньше 19 242 рубля / 29,3 дня = 656,72 рубля.

Если при расчете среднедневной заработок получается меньше указанного минимального размера — нужно считать по МРОТ. То есть принимать среднедневной заработок равным 656,72 рубля.

Для тех сотрудников, кто работает на условиях неполного рабочего времени, расчет делается пропорционально отработанному времени.

Пример расчета приведем для частного случая, когда в отпуск идет внутренний совместитель.

Для совместителей действует несколько дополнительных правил:

отпуск по совмещаемой должности предоставляется в то же время, что и по основной;

отпускные исчисляются, исходя из заработка по каждой должности отдельно;

правила расчета для отпуска по совместительству аналогичны правилам расчета отпускных по основной должности.

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Пример. Менеджеру Карпенко Д.С. начисляется зарплата в размере 40 000 рублей. На этой должности она отработала 10 месяцев. В сентябре 2023 года у нее был больничный продолжительностью 7 календарных дней, за этот месяц ей была начислена зарплата 30 476,19 рублей. Также она выполняет обязанности кассира по совместительству на ¼ ставки. Эту должность она занимает в течение 6 месяцев. Нужно рассчитать отпускные для отпуска продолжительностью 14 дней.

Расчет. Вначале исчисляются отпускные по основной должности менеджера.

Нужно посчитать количество дней для расчета в не полностью отработанном сентябре. Для этого

29,3 / 30 дней в сентябре * (30 дней сентября — 7 дней больничного) = 22,46 дня.

Остальные 9 месяцев отработаны полностью и общее количество дней за 9 месяцев составило

29,3 * 9 = 263,7 дня.

Сложив 22,46 дня сентября и 263,7 дня за остальные месяцы получаем общее количество дней для расчета, равное 286,16 дней.

Заработок за период составил 40 000 рублей * 9 месяцев + 30 476,19 в сентябре = 390 476,19 рублей.

Среднедневной заработок: 390 476,19 рублей / 286,16 дней = 1 364,54 рублей.

Отпускные за 14 дней равны: 1 364,54 * 14 дней = 19 103,56 рублей.

По совместительству Карпенко Д.С. получает зарплату 10 000 рублей в месяц в размере ¼ от основной зарплаты. За 6 месяцев ее заработок по совместительству составил 60 000 рублей.

Количество дней в полностью отработанных 6 месяцах равно 29,3 дней * 6 месяцев = 175,8 дней.

Среднедневной заработок исчислен в размере 60 000 рублей / 175,8 дней = 341,3 рубля.

Отпускные за 14 дней: 341,3 * 14 = 4 778,2 рубля.

Общая сумма отпускных по обеим должностям равна 19 103,56 + 4 778,2 = 23 881,76 рубль.

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