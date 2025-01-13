С 2025 года невостребованные земельные доли будут уходить местным властям

Лицо, чья земельная доля признана невостребованной, утратит право собственности на нее, а орган местного самоуправления приобретет право муниципальной собственности на такую долю.

С 1 января 2025 года начали действовать нормы ст. 19.3 «Особенности оборота невостребованных земельных долей» федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в редакции от 2024 года.

По этому закону невостребованной может быть признана земельная доля, принадлежащая на праве собственности гражданину, который не передал ее в аренду или не распорядился ею иным образом в течение трех и более лет подряд. При этом доли, права на которые зарегистрированы в соответствии с законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», не могут быть признаны невостребованными по данному основанию.

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в список невостребованных земельных долей, вправе подать письменные возражения местным властям и заявить об этом на общем собрании участников долевой собственности, что будет основанием для исключения из списка.

Ранее мы сообщали, что с 01.01.2025 стало возможно оформление земельных участков онлайн.