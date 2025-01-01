С 01.01.2025 изменился порядок легализации документов. Затронуло трудовые книжки и военные билеты

Теперь российские документы можно легализовывать не только в центральном аппарате МИДа, но и в его территориальных органах.

Они могут легализовывать иностранные документы, составленные иностранными консульствами.

При этом легализация документов консульствами и посольствами в электронной форме не предусмотрена.

Также снят запрет на вывоз и пересылку за границу трудовых книжек, военных билетов, удостоверений личности.

Эти новшества установил федеральный закон от 22.06.2024 № 145-ФЗ «О легализации российских и иностранных официальных документов и об истребовании личных документов». Подробнее о нем мы сообщали здесь.

Также мы писали, что можно будет высылать уволенным сотрудникам их трудовые книжки за границу.