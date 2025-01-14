Мошенники обманывают россиян через Pay-сервисы

Злоумышленники выпускают виртуальные или токенизированные карты для оплаты смартфоном, убеждают клиента привязать к ним свой электронный кошелек, а после перевести средства через банкомат для безопасности.
В последние месяцы такая схема обмана с виртуальными картами становится популярной. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Центробанк. Выпустить карту можно на смартфоне с помощью банковского приложения или Pay-сервисов. Сейчас в РФ работают Mir Pay, а также, например, Sber Pay.
В ОТП Банке рассказали, как действуют мошенники.
Сначала они звонят жертве и под различными легендами просят перевести средства на «безопасный счет». Для этого просят обналичить деньги, в том числе и кредитные, а после скачать приложение Mir Pay, добавить туда виртуальную карту мошенника. После чего пополнить наличными такую карту через банкомат с бесконтактным обслуживанием.
Эта схема позволяет усыпить бдительность человека: он не видит сведений о получателе денег.
В ЦБ для борьбы с токенизированными картами хотят ужесточить требования к внесению наличных через банкоматы. Пополнение счета могут ограничить 50 тыс. рублей в течение 48 часов с момента выпуска виртуальной карты.
С весны 2025 года Национальная система платежных карт (НСПК) будет передавать банкам информацию о количестве выпущенных виртуальных карт для одного банковского счета. Также запустят сервис, который позволит компаниям по поручению банка ограничить операции по виртуальным картам, если их выпустили меньше двух дней назад.
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