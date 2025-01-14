❗ Утверждены правила ведения реестра работодателей с нелегальной занятостью

Правительство РФ установило правила ведения реестра работодателей, у которых были зафиксированы случаи нелегальной занятости.

Согласно постановлению кабмина от 27.12.2024 № 1927, список будет формироваться из компаний, у которых начиная с 1 января 2025 года будут выявлены факты:

подмены трудовых отношений гражданско-правовыми;

уклонения от оформления трудовых договоров с работниками.

Создание реестра позволит соискателям заранее оценить добросовестность компании при трудоустройстве и направлено на обеление рынка труда, объясняет Минтруд.

Вносить в реестр будет Роструд на основании постановлений об административных правонарушениях, касающихся уклонения от оформления либо заключения договора ГПХ вместо трудового. То есть одного подозрения в таких нарушениях недостаточно.

В реестре будет:

название компании или ФИО ИП;

ИНН;

дата включения в реестр;

основание для этого — номер и дата постановления по делу об административном правонарушении.

Все данные реестра будут открыты и доступны для граждан.

В перечень войдут только компании, постановления в отношении которых вступили в силу с 1 января 2025 года.

Работодатель будет числиться в реестре 1 год с момента последнего установленного нарушения. Потом его автоматически исключат из реестра.

Досрочное исключение из реестра возможно в случае отмены постановления об административке.

Федеральным законом «О занятости» закреплено понятие «нелегальной занятости», а также предусмотрено создание и определен порядок работы региональных межведомственных комиссии по противодействию ей, которые реагируют на нарушения трудового законодательства и инициируют проверки ГИТ.