В законодательном портфеле Госдумы 1 057 законопроектов. Займутся трудовыми мигрантами

Председатель ГД Вячеслав Володин подчеркнул, что «предстоит большая работа».

Основные приоритеты — поддержка участников СВО, их близких, а также реализация Послания Президента и решение вопросов, волнующих граждан.

По первому приоритету уже принято 124 закона.

«На рассмотрении находятся 19 законопроектов. Они касаются расширения форм помощи военнослужащим и их семьям, обеспечения социальных и трудовых гарантий, а также предоставления дополнительных льгот детям участников СВО», — уточнил Володин.

Также среди приоритетов Госдумы остаются поддержка многодетных семей, защита детей от деструктивного контента в интернете, охрана их здоровья от потребления опасных веществ.

«Еще один вопрос, требующий безотлагательного решения, — защита граждан от мошенничества по телефону в интернете», — подчеркнул Володин.

«В течение прошлого года мы приняли 14 законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией. Ждем от Правительства внесения предложений по регулированию трудовой миграции, въезду на территорию Российской Федерации семей трудовых мигрантов. Все эти темы должны быть приоритетными в повестке нашей текущей работы», — заявил Володин.