Маркетплейсы не должны отменять заказ, если цена на товары выросла

Селлер сообщил, что товар по низкой цене закончился, и не смог доставить заказ. Покупатель обратился в суд, который признал нарушение прав потребителя.

Суд защитил права потребителя, которому маркетплейс отменил заказ. Причина была в том, что товар по старой цене закончился, а продавец решил, что ничего не должен покупателю.

В установленный срок продавец не доставил клиенту оплаченный моноблок и отметил заказ, заявив, что товара нет на складе. Деньги вернули, однако такой же моноблок в других цветах был на сайте магазина, где он стоит дороже.

Фактически, у селлера был товар, но он решил продать его по высокой стоимости, а заказ с низкой ценой отменить. Покупатель обратился в суд, который принял его сторону. Об этом пишет RG.RU.

«Отказ продавца от передачи предварительно оплаченного товара ущемляет предусмотренное законом право потребителя», — сказали в Первом кассационном суде общей юрисдикции.

Ответчик не смог подтвердить, что у него нет указанного в договоре моноблока. Судья Верховного суда Михаил Кротов напомнил, что договор считается заключенным с момента, когда потребитель оплатил покупку.