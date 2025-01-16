Какие КБК на НДФЛ с зарплаты будут в ЕНП-уведомлении: таблица

Смотрите их в нашей таблице.
КБК
Ставка НДФЛ
Размер зарплаты, руб.
18210102010011000110
13%
до 2,4 млн
18210102080011000110
15%
с 2,4 до 5 млн
18210102150011000110
18%
с 5 до 20 млн
18210102160011000110
20%
с 20 до 50 млн
18210102170011000110
22%
свыше 50 млн
Северные работодатели будут отдельно считать НДФЛ по районным коэффициентам и отражать их в ЕНП-уведомлении на другие КБК. Об этом мы рассказывали тут.
Подробнее все изменения по налогам разберем на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Мы обновили программу курса с учетом налоговой реформы-2025 и добавили туда новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС, а также актуальные формы отчетности. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 73% за 9 900 рублей. После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО. Обучение уже началось — присоединяйтесь!
Начать дискуссию