Какие КБК на НДФЛ с зарплаты будут в ЕНП-уведомлении: таблица

Смотрите их в нашей таблице.

КБК Ставка НДФЛ Размер зарплаты, руб. 18210102010011000110 13% до 2,4 млн 18210102080011000110 15% с 2,4 до 5 млн 18210102150011000110 18% с 5 до 20 млн 18210102160011000110 20% с 20 до 50 млн 18210102170011000110 22% свыше 50 млн

Северные работодатели будут отдельно считать НДФЛ по районным коэффициентам и отражать их в ЕНП-уведомлении на другие КБК. Об этом мы рассказывали тут.

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