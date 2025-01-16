НДФЛ

Какие КБК на НДФЛ с зарплаты будут в ЕНП-уведомлении: таблица

С 2025 года ввели пятиступенчатую шкалу НДФЛ. Соответственно, для новых ставок НДФЛ появились новые КБК.

Смотрите их в нашей таблице.

КБК

Ставка НДФЛ

Размер зарплаты, руб.

18210102010011000110

13%

до 2,4 млн

18210102080011000110

15%

с 2,4 до 5 млн

18210102150011000110

18%

с 5 до 20 млн

18210102160011000110

20%

с 20 до 50 млн

18210102170011000110

22%

свыше 50 млн

Северные работодатели будут отдельно считать НДФЛ по районным коэффициентам и отражать их в ЕНП-уведомлении на другие КБК. Об этом мы рассказывали тут.

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