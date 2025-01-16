При расчете средней зарплаты для льготы по НДС в общепите используют численность с титульного листа РСВ

Разъяснение дает Минфин в письме от 15.11.2024 № 03-07-07/113542.
Условия для НДС-льготы в общепите такие:
доход за прошлый год — не более 2 млрд рублей;
доля дохода от общепита в прошлом году — не менее 70%;
среднемесячный размер зарплаты за прошлый год — не ниже средней по отрасли в регионе.
По зарплате сравнение идет по РСВ за год или за 9 месяцев.
Начисленную сумму по трудовым договорам делят на среднесписочную численность (ССЧ) и на количество месяцев.
ССЧ берут с титульного листа РСВ.
Как считать среднюю зарплат в общепите для льготы по НДС, мы ранее разбирали тут.
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