При расчете средней зарплаты для льготы по НДС в общепите используют численность с титульного листа РСВ

Чтобы в общепите не платить НДС, надо, чтобы прошлогодняя зарплата сотрудников была не ниже среднеотраслевой в регионе. Данные для расчета берут из РСВ.

Разъяснение дает Минфин в письме от 15.11.2024 № 03-07-07/113542.

Условия для НДС-льготы в общепите такие:

доход за прошлый год — не более 2 млрд рублей;

доля дохода от общепита ­в прошлом году — не менее 70%;

среднемесячный размер зарплаты за прошлый год — не ниже средней по отрасли в регионе.

По зарплате сравнение идет по РСВ за год или за 9 месяцев.

Начисленную сумму по трудовым договорам делят на среднесписочную численность (ССЧ) и на количество месяцев.

ССЧ берут с титульного листа РСВ.

Как считать среднюю зарплат в общепите для льготы по НДС, мы ранее разбирали тут.