Банкам, авиакомпаниям и коммунальщикам запретят навязывать дополнительные услуги клиентам

28 января 2025 года Госдума рассмотрит правительственный законопроект, который запретит бизнесу автоматически проставлять за клиентов «галочки» в договорах. Например, при покупке авиа- и ж/д билетов компании не смогут добавить страховку, а в платежки по ЖКХ перестанут включать оплату кабельных каналов, услуг консьержа и другие дополнительные опции.

Одной из самых распространенных практик стала продажа билетов на самолеты и поезда через интернет. Продавцы заведомо проставляют в форме договора согласие за добровольное страхование. С проблемой навязанных услуг зачастую сталкиваются покупатели товаров через интернет, когда пользователь может не убрать «галочку» и заплатить больше денег. Также проблема актуальна для автодилеров. Вместе с машиной менеджеры продают массу дополнительных опций.

«Можно было бы даже рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности, ведь людей обманывают и, зачастую, заставляют оплачивать как в случае с полисом ОМС уже положенные им услуги», — сказал первый зампред комитета ГД по экономической политике от фракции КПРФ Николай Арефьев.

По данным ВЦИОМ, на ноябрь 2023 года 43% россиян замечали, что им пытаются платно оказать положенные по полису ОМС услуги.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.