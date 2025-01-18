В Госдуме предложили повысить пособие по уходу за ребенком

Родители в декрете, возможно, будут получать пособия в размере 60% от среднего заработка. Минимальный размер выплат составит 100% регионального прожиточного минимума для детей.

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, по которому размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет вырастет с 40% до 60% от среднего заработка родителя. А минимальный размер пособия будет на уровне 100% величины прожиточного минимума для детей, который установлен в регионе.

Пока что родители в декрете могут получить только 40% от прежнего заработка. Если женщину уволили из-за ликвидации компании или она стала мамой во время обучения в вузе, то ей полагается минимальной пособие в размере 9 227,24 рубля. Это ниже регионального прожиточного минимума на ребенка, поэтому авторы законопроекта хотят изменить параметры пособия.

«Увеличение размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком будет способствовать росту рождаемости, а также снижению уровня бедности семей и улучшению их благосостояния», — сказано в пояснительной записке.

Сейчас минимальный размер прожиточного минимума для ребенка установлен в Пензенской и Белгородской областях. Он составляет 12 592 рубля. А максимальную выплату могут получить родители из Ненецкого автономного округа — 29 280 рублей.