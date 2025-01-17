💡 Самозанятых хотят приравнять к микропредприятиям

Чтобы самозанятые могли участвовать в госзакупках, ориентированных на МСП, депутаты питерского Заксобрания просят внести их в реестр малого и среднего бизнеса.

Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга предложили расширить права самозанятых и дать им такие же права, как и представителям малого и среднего бизнеса. Например, чтобы самозанятые могли участвовать в госзакупках исключительно для МСП.

Авторы инициативы хотят включить в определение малого и среднего бизнеса физлиц, которые не зарегистрированы в качестве ИП, но применяют спецрежим «Налог на профессиональный доход». Таким образом самозанятые будут относиться к категории микропредприятий, их включат в реестр МСП.

Сейчас самозанятые могут участвовать в госзакупках малого объема, поскольку их доходы ограничены 2,4 млн рублей в год. При этом подать заявку на закупку специально для МСП они не могут без нахождения в реестре.

«Если есть новые форматы, по которым самозанятые могут развиваться, мы должны их предоставлять. Когда государство дает возможности людям, которые сидят дома, зарабатывать деньги, это всегда хорошо. Тем более речь идет об учете их совместно с малым и средним бизнесом», — сказал спикер Заксобрания Александр Бельский.

Депутаты считают, что у заказчиков есть запрос на точечные услуги конкретных профессионалов, которые могут стоить 100, 300 и 600 тыс. рублей. Например, ремонт мебели или техники, уборка помещений, пошив костюмов. Кроме того, возможность получить тендер откроет физлицам новые направления для развития.