⚡️ Итоги дня: антидепрессанты сметают с полок, для получения кредита стали чаще закладывать квартиры, а Сбер обновил рекорд по чистой прибыли

В Госдуме раскритиковали идею законодательно закрепить НСПК в качестве единственного оператора универсального платежного QR-кода. Иначе банки останутся без честной конкуренции.

Россияне стали чаще закладывать квартиры, чтобы получить кредит. В 2024 году объем кредитов под залог недвижимости вырос в 1,5 раза.

До 1 февраля 2027 года чиновникам продлили право на льготную ипотеку по ставке 12% годовых. Для обычных клиентов она достигает 29%.

Микрозаймы перестали брать для погашения банковских кредитов. Доля подобных запросов с 2020 года снизилась более чем в 2,5 раза и составила 3,9%.

Депозиты россиян в иностранных банках достигли 8,7 трлн рублей. Этот показатель – самый высокий за всю историю наблюдений с 2018 года.

В России поставили рекорд по количеству купленных антидепрессантов. За январь-ноябрь 2024 года продажи антидепрессантов взлетели до рекордных 16,1 млн упаковок, что превышает показатели всего 2023 года (15,3 млн) и 2022 года (13 млн).

Сбер в 2024 году заработал 1,5 трлн рублей чистой прибыли и минимально обновил рекорд. Рентабельность капитала банка достигла 23,4 против 24,7% годом ранее.

Госбанки Турции переходят на карты национальной системы Troy. Теперь все выплаты — пенсии, стипендии, социальные пособия и прочие — будут осуществляться через эти карты.

Все больше россиян выбирают авторизацию в интернет-сервисах без паролей. 50 млн пользователей VK ID подключили вход по одноразовому коду, QR-коду, по лицу или же отпечатку пальца, в том числе в составе двухфакторной аутентификации. Число пользователей беспарольных способов входа через «Яндекс ID», выросло в 2024 году в 1,5 раза.