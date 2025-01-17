Дни отпуска для компенсации при увольнении считают в пропорции

При увольнении сотруднику надо выплатить компенсацию за все неиспользованные дни отпуска.

Дни отпуска считают за каждый рабочий год, который начинается не с 1 января, а со дня поступления человека на работу к конкретному работодателю.

Надо ориентироваться на правила об очередных и дополнительных отпусках, утвержденные НКТ СССР от 30.04.1930 № 169. Этот документ действует до сих пор в части, не противоречащей ТК.

Полный рабочий год = 12 месяцев.

Увольняемые по любой причине работники, проработавшие не менее 11 месяцев, подлежащих зачету в стаж, дающих право на отпуск, получают полную компенсацию.

Полную компенсацию также получают работники, проработавшие от 5,5 до 11 месяцев, если они увольняются по сокращению или ликвидации.

В остальных случаях работники получают пропорциональную компенсацию.

Таким образом, дни для компенсации за неиспользованный отпуск (КНО) в пропорции считают для работников: проработавших от 5,5 до 11 месяцев — если они увольняются по каким-либо другим причинам, кроме сокращения и ликвидации (в т. ч. по собственному желанию);

проработавших менее 5,5 месяцев — независимо от причин увольнения.

Такое разъяснение дает Роструд в письме от 06.11.2024 № ПГ/22269-6-1.

Как правильно посчитать дни КНО, мы разбирали тут.

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