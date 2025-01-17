В 2024 году покупки частями оплатили на 300 млрд рублей

Рост оборотов BNPL-сервисов может замедлиться, если их работу начнут регулировать на законодательном уровне.

Рынок сервисов оплаты покупок частями в 2024 году вырос в 1,6 раза — до 300 млрд рублей.

Для сравнения в 2023 году покупки через BNPL-сервисы оплатили на 180 млрд рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные сервиса «Долями» от Т-Банка.

Рынок BNPL-рассрочек вырос из-за того, что стало больше магазинов, которые поддерживают возможность расплатиться по частям. В сервисе «Долями» прирост таких партнеров составил 131% год к году. В Альфа-Банке BNPL-сервис «Подели» работает с 70 тыс. онлайн-магазинов и с 10 тыс. точек розничных продаж.

Представители рынка считают, что в 2025 году оборот сервисов оплаты частями достигнет 400 млрд рублей. Однако рост может замедлится, если примут законопроект о регулировании BNPL-сервисов.

Недавно мы писали, что Владимир Путин поручил кабмину и Центробанку урегулировать работу операторов сервисов рассрочки, которые не предполагают взимание платы за оказание услуг.