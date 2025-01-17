У ВТБ будет свой банк в Иране уже в 2025 году

К концу 2025 года глава ВТБ Андрей Костин планирует открыть полноценный банк в Иране.

«Рассчитываем, что в конце этого года будет разрешение. У нас существует представительство пока, которое мы открыли в 2022 году. Сейчас оно будет трансформироваться в полноценный банк», — сказал Костин.

В декабре 2022 года у банка начал работать сервис денежных переводов в Иране. Первый офис в этой стране ВТБ открыл в мае 2023 года, банк получил поддержку от местной организации по развитию торговли. В то время ВТБ собирался работать в свободных экономических зонах Ирана.

Недавно мы писали, что иранская платежная система Shetab начала работать в России. До 30 июня 2025 года пройдет второй этап интеграции платежных систем России и Ирана. Туристы смогут оплачивать товары и услуги по карте «Мир».