Расширят право на бесплатную защиту в трудовом споре в суде

Согласно проекту, новым основанием станет:

Изменения касаются бюро и адвокатов, которые являются участниками государственной системы бесплатной юридической помощи.

После принятия инициативы они будут не только консультировать граждан, которые имеют право на такую поддержку, и составлять для них заявления, но и представлять их интересы в судах, государственных и муниципальных органах при нарушении трудовых прав.