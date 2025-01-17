Трудовое право

Расширят право на бесплатную защиту в трудовом споре в суде

Госдума приняла в первом чтении законопроект Заксобрания Санкт-Петербурга о расширении перечня оснований для получения бесплатной юридической помощи для представительства в судах при нарушении трудовых прав граждан.

Согласно проекту, новым основанием станет:

  • отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушающего гарантии, установленные Трудовым кодексом;

  • восстановление на работе;

  • взыскание заработка, в том числе за время вынужденного прогула;

  • компенсация морального вреда, причиненного неправомерными действиями (бездействием) работодателя.

Изменения касаются бюро и адвокатов, которые являются участниками государственной системы бесплатной юридической помощи.

После принятия инициативы они будут не только консультировать граждан, которые имеют право на такую поддержку, и составлять для них заявления, но и представлять их интересы в судах, государственных и муниципальных органах при нарушении трудовых прав.

Дополнительные случаи могут регулироваться законами субъектов РФ.

Также в первом чтении ранее принят законопроект, который дает такую возможность многодетным семьям.

Госдума напомнила, что право на получение бесплатной юридической помощи имеют:

  • люди с доходом ниже прожиточного минимума;

  • инвалиды I и II группы;

  • ветераны ВОВ;

  • дети-сироты, попечители и усыновители;

  • участники СВО и члены их семей;

  • недееспособные граждане и их попечители;

  • пострадавшие в результате ЧС и их близкие родственники.

Начать дискуссию