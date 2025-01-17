Расширят право на бесплатную защиту в трудовом споре в суде

Согласно проекту, новым основанием станет:
отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушающего гарантии, установленные Трудовым кодексом;
восстановление на работе;
взыскание заработка, в том числе за время вынужденного прогула;
компенсация морального вреда, причиненного неправомерными действиями (бездействием) работодателя.
Изменения касаются бюро и адвокатов, которые являются участниками государственной системы бесплатной юридической помощи.
После принятия инициативы они будут не только консультировать граждан, которые имеют право на такую поддержку, и составлять для них заявления, но и представлять их интересы в судах, государственных и муниципальных органах при нарушении трудовых прав.
Дополнительные случаи могут регулироваться законами субъектов РФ.
Также в первом чтении ранее принят законопроект, который дает такую возможность многодетным семьям.
Госдума напомнила, что право на получение бесплатной юридической помощи имеют:
люди с доходом ниже прожиточного минимума;
инвалиды I и II группы;
ветераны ВОВ;
дети-сироты, попечители и усыновители;
участники СВО и члены их семей;
недееспособные граждане и их попечители;
пострадавшие в результате ЧС и их близкие родственники.
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