Чтобы семья не платила НДФЛ с продажи квартиры, она должна купить новую – больше или дороже

У семей с двумя и более детьми есть льгота по НДФЛ при продаже жилья. Срок владения не имеет значение. НДФЛ не будет, если они улучшают свои жилищные условия.

Для этого в этом году или до 30 апреля следующего года семья должна купить квартиру, которая будет больше по площади, чем старая, или дороже по кадастровой стоимости.

Сравнение идет по любому из этих двух показателей.

Об этом сообщает Минфин в письме от 16.08.2024 № 03-04-05/77193.

Кадастровую стоимость берут на 1 января года продажи и покупки. Если жилье новое, то стоимость берут на дату его постановки на кадастровый учет.

Если кадастровую стоимость нельзя определить, то сравнение будет только по площади.

Подробно все условия для освобождения от НДФЛ при продаже жилья семьей с детьми мы разбирали тут.