Банки начислили проценты по кредитам: они превысили 600 млрд рублей

В ближайший месяц клиентам банков придется погасить больше 600 млрд рублей процентов по кредитам.

По данным на 1 декабря 2024 года, сумма процентов, которые начислили банки, но клиенты не выплатили, составила 607,8 млрд рублей. Эту сумму заемщикам предстоит погасить в ближайший месяц.

С января 2024 года объем подобной задолженности вырос на 22,2%. Для сравнения за весь 2023 год показатель увеличился только на 8,5%, а за 11 месяцев 2022 года — на 6,4%. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику Центробанка.

«Увеличился спрос на кредиты со стороны населения, а также повысились процентные ставки по кредитам в связи с ростом ключевой ставки Банка России. Соответственно, возрос и объем требований по начисленным процентам по банковским кредитам», — сообщили в ЦБ.

Также в Банке России объяснили, что начисленные, но не выплаченные проценты нельзя считать просроченной задолженностью. Разные кредитные договоры имеют свои даты погашения процентов. Кредиторы в своей отчетности должны отражать эти суммы до момента их фактической уплаты.

На 1 июля 2024 года кредиты оформлены у 50,2 млн человек, из них задолженность есть у 45,3 млн заемщиков, а 13,2 млн обслуживают сразу больше трех кредитов.