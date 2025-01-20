В «Прозрачный бизнес» оправили больше 650 млн запросов о контрагентах

Сервис от ФНС позволяет узнать, пользуется ли компания или ИП электронным документооборотом, а также применяют ли контрагенты специальные режимы налогообложения.

В 2024 году сервис «Прозрачный бизнес» обработал свыше 652 млн запросов. Пользователи смотрели данные из ЕРГЮЛ и ЕГРИП, реестров МСП и дисквалифицированных лиц, сведения об аккредитованных филиалах и представительствах иностранных компаний.

Функционал сервиса доработали: теперь в нем есть информация о специальных режимах, которые применяют ИП и организации.

Ресурс обновляется каждый месяц 25 числа.

С октября 2024 года сведения размещаются в форме открытых данных.

Раз в четыре года публикуют сведения о задолженности. Об этом сказано на сайте ФНС.

Также в карточке предпринимателей есть отметка о том, применяет ли ИП или компания электронный документооборот.

Все полученные о контрагентах сведения можно скачать в формате PDF.

Ранее мы сообщали, что «Клерк» запустил бесплатный сервис «Проверка контрагентов».