В «Прозрачный бизнес» оправили больше 650 млн запросов о контрагентах

В 2024 году сервис «Прозрачный бизнес» обработал свыше 652 млн запросов. Пользователи смотрели данные из ЕРГЮЛ и ЕГРИП, реестров МСП и дисквалифицированных лиц, сведения об аккредитованных филиалах и представительствах иностранных компаний.
Функционал сервиса доработали: теперь в нем есть информация о специальных режимах, которые применяют ИП и организации.
Ресурс обновляется каждый месяц 25 числа.
С октября 2024 года сведения размещаются в форме открытых данных.
Раз в четыре года публикуют сведения о задолженности. Об этом сказано на сайте ФНС.
Также в карточке предпринимателей есть отметка о том, применяет ли ИП или компания электронный документооборот.
Все полученные о контрагентах сведения можно скачать в формате PDF.
Ранее мы сообщали, что «Клерк» запустил бесплатный сервис «Проверка контрагентов».
Комментарии1
Самое время монетизировать. Либо напрямую, либо через "дочернии" структуры.