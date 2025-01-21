С сотрудником в отпуске можно заключить договор ГПХ

Сотрудник, который ушел в отпуск за свой счет, может срочно понадобиться на работе. В таком случае с ним можно заключить гражданско-правовой договор.

Если сотрудник ушел в отпуск за свой счет, но в это время у компании появились срочные задачи, которые может решить только этот специалист, работодатель может заключить со своим же работником гражданско-правовой договор. Он будет действовать в тот период, когда сотрудник находится в неоплачиваемом отпуске.

«Правомерным является и заключение гражданско-правовых договоров с работником, находящимся в отпуске без сохранения заработной платы», — сказано в письме Роструда от 18.12.2024 № ПГ/24980-6-1.

Согласно ст. 421 ГК, нет ограничений в выборе контрагента, поэтому работодатель может заключить договор ГПХ со своим сотрудником.