Кабмин поддержал создание в ЕАЭС единой системы определения происхождения товаров

Правительство РФ поддержало для внесения в Госдуму законопроект о ратификации соглашения между странами ЕАЭС о гармонизированной системе определения происхождения товаров, вывозимых с таможенной территории Союза.

Согласно документу, после вступления соглашения в силу таможенные органы стран ЕАЭС будут обязаны проверять происхождение товаров, по которым были установлены односторонние нетарифные ограничения на экспорт за пределы ЕАЭС. Новый закон позволит обеспечить соблюдение этих мер.

Сейчас таможенные органы стран ЕАЭС не обязаны проверять сертификаты о происхождении товаров, в отношении которых введены односторонние меры другими государствами-членами ЕАЭС. Поэтому через них могут вывозить продукцию стран Союза, торгующих ею внутри ЕАЭС, но при этом не имеющих прав на экспорт в третьи страны из-за имеющихся ограничений или запретов.

«Соглашение позволит создать в ЕАЭС общие нормы для определения страны происхождения товара, чтобы у стран „евразийской пятерки“ появилось общее понимание, как определяется страна происхождения сложной продукции, при создании которой использовались компоненты из других стран», — отметил министр экономического развития Максим Решетников.

Кроме того, Единая система определения происхождения товаров предусматривает постепенный переход Союза на электронные сертификаты, а также внедрение онлайн-взаимодействия бизнеса и компетентных органов, подтверждающих страну происхождения товара. В перспективе это значительно упростит экспорт для бизнеса из стран ЕАЭС.

«В течение двух лет после вступления соглашения в силу страны ЕАЭС создадут электронные системы верификации выданных сертификатов, чтобы таможенные органы могли оперативно проверять данные», — подчеркнул Решетников.

В России за выдачу сертификатов отвечает Торгово-промышленная палата. После вступления соглашения в силу таможенные органы стран ЕАЭС смогут более оперативно проверять подлинность сертификатов через единую электронную систему.

Само соглашение о гармонизированной системе определения происхождения товаров было подписано странами ЕАЭС в декабре 2023 года. Оно вступит в силу в течение 30 дней с момента получения Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) уведомления от последней ратифицировавшей его страны.