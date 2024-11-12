Аренду зарубежной недвижимости можно учитывать в расходах при УСН

При этом НК не запрещает принимать в расходы аренду недвижимости, которая находится за границей. Если она используется в предпринимательской деятельности, то учитывать такие расходы на УСН можно.
Такое разъяснения по аренде недвижимости в Азербайджане дает Минфин в письме от 22.11.2024 № 03-11-11/116699.
Аналогичное разъяснение Минфин давал ранее про аренду недвижимости в Беларуси.
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