Аренду зарубежной недвижимости можно учитывать в расходах при УСН

Расходами по УСН из закрытого перечня признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты. В этот перечень, в частности, входят арендные платежи за арендованную недвижимость.

При этом НК не запрещает принимать в расходы аренду недвижимости, которая находится за границей. Если она используется в предпринимательской деятельности, то учитывать такие расходы на УСН можно.

Такое разъяснения по аренде недвижимости в Азербайджане дает Минфин в письме от 22.11.2024 № 03-11-11/116699.

Аналогичное разъяснение Минфин давал ранее про аренду недвижимости в Беларуси.