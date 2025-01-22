Центробанк может обязать банки возмещать потери клиентов от мошенников

Депутаты просят от Центробанка дополнительных мер защиты и поддержки пострадавших от мошенников.

Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов попросил руководителя Центробанка Эльвиру Набиуллину обязать кредитные организации компенсировать потери тем, кто пострадал от мошенников.

В первом квартале 2024 года злоумышленники украли 4,3 млрд рублей, размер потерь стал на 8% больше средних показателей хищений в 2023 году.

«Данная информация показывает необходимость введения дополнительных мер защиты и поддержки граждан, пострадавших от действий мошенников», — отметил Миронов в своем обращении.

С 25 июля 2024 года начал действовать закон о национальной платежной системе, по которому банк должен в течение 30 дней после заявления клиента вернуть ему всю украденную сумму. Компенсацию выплатят, если кредитная организация допустила перевод на счет мошенников из базы ЦБ. Также — если банк не направил уведомление о переводе без согласия клиента и в случае потери банковской карты.